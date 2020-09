Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : rebondit vers 21,8E Cercle Finance • 23/09/2020 à 15:34









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium rebondit vers 21,8E, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus de 20,90E, ce qui invalide le signal baissier sous les 20,88E (ex-zénith du 5 et 6 juin dernier). Le récent zénith des 23,04E redevient accessible mais la situation demeure ambiguë... une dérive latérale comme du 11 juin au 31 août reste un scénario plausible.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +4.43%