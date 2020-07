Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : rebond en direction des 20,88 E Cercle Finance • 07/07/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium profite d'un rebond ce matin sur le niveau des 19 E et reste proche du support long terme crucial des 18,5E de mi-décembre 2018. Le débordement des 19,2E et des 19,64 E pourrait conduire la valeur sur le niveau des 20,88 E du 19 et 20 octobre.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +1.32%