Plastic Omnium: réalise une émission obligataire de 500 ME

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance mars 2029, assortie d'un coupon de 4,875%.



Le livre d'ordres, plus de trois fois souscrit, démontre la confiance des investisseurs dans le crédit de Plastic Omnium et la trajectoire du Groupe à long terme.



L'émission fait suite à la notation du Groupe, BB+ avec une perspective stable, attribuée par S&P Global Ratings le 1er mars 2024.



Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe.





