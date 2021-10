Plastic Omnium réaffirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe cible une croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2020, une marge opérationnelle de 4 - 5 % et un cash-flow libre d'au moins 220 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Plastic Omnium confirme ses prévisions qui reposent sur le maintien de l'environnement opérationnel actuel, soit sur la base d'une production mondiale comprise entre 71 et 73 millions de véhicules.

(AOF) - Après un rebond du chiffre d'affaires au premier semestre de 31,9% à périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit au troisième trimestre 2021 à 1,792 milliard d'euros, en baisse de 14,4%. L'équipementier automobile souligne que la production automobile mondiale a chuté de 19,5 % sur la même période. Cette baisse du marché représente une correction de 16,8 points par rapport aux projections initiales du bureau d'études'IHS de juillet 2021, qui prévoyaient un recul de seulement 2,7 %.

