Plastic Omnium: rachat des parts de Hella dans HBPO information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 11:35









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce avoir signé un accord pour l'achat de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO, lui donnant ainsi la pleine propriété du leader mondial des modules complexes, pour un montant de 290 millions d'euros.



La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, attendue au quatrième trimestre 2022. La pleine propriété de HBPO permettra d'accélérer sa croissance et d'exploiter tout le potentiel de synergies avec le portefeuille de l'équipementier.



Plastic Omnium pourra tirer parti de la demande croissante pour les véhicules électriques, mais aussi créer de nouvelles opportunités de développement et renforcer son exposition chez les constructeurs allemands et haut de gamme.









Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +3.05%