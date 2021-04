Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : pullback sous les 30E Cercle Finance • 14/04/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium valide un pullback sous les 30E et se rapproche d'une rupture du support court terme des 29,7E du 26 février 27,6E du 4 janvier et du 11 décembre. En cas de rupture, l'équipementier refermerait le 'gap' des 26,38E du 24/11.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -1.77%