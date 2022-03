Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: pullback sous 16,7E information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 13:33









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium ricoche sous sous 16,7E et retombe déjà vers 15,4E, le plancher annuel du 8 mars.

En cas d'enfoncement, le titre risque rien moins qu'un retour à la 'case départ' du 30/03/2020 (crise Covid), c'est à dire un retracement des 12,5E





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -5.79%