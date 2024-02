Plastic Omnium profite de la reprise de l'industrie auto en 2023

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'équipementier Plastic Omnium a publié jeudi un chiffre d'affaires consolidé pour 2023 en hausse de 20,8% sur un an, profitant de la reprise de la production automobile mondiale.

Le chiffre d'affaires du groupe de la famille Burelle dépasse pour la première fois les 10 milliards d'euros, à 10,3 milliards d'euros sur l'année, porté par ses activités classiques sur les pare-chocs et les réservoirs, mais aussi par ses acquisitions dans le domaine de l'éclairage (AMLS Osram, Varroc).

Après une année 2022 ralentie par les pénuries de composants électroniques qui affectaient ses clients, l'équipementier français a fortement accéléré au premier semestre 2023.

La deuxième partie de l'année a été plus calme avec "un marché impacté par des volumes de production plus faibles qu'attendus pour les véhicules électriques chez les constructeurs traditionnels" et l’impact de la grève des ouvriers automobiles aux États-Unis, précise le groupe dans un communiqué.

Plastic Omnium a engrangé un bénéfice net de 163 millions d'euros, en légère baisse (-2,7%) à cause de l'augmentation des frais financiers.

Sa marge opérationnelle est diluée par ses nouvelles activités dans l'éclairage et baisse à 3,8% du chiffre d'affaires, contre 4,3% en 2022. A 395 millions d'euros, elle est cependant supérieure à ses objectifs annoncés fin octobre 2023.

L’année 2023 a été "marquée par une inflation élevée qui a porté principalement sur l’énergie et les salaires" mais le groupe "a réussi à limiter cet impact grâce à la conclusion de discussions engagées avec les acteurs de la filière automobile", et a pu "contenir la hausse des coûts salariaux", explique le groupe.

Et Plastic Omnium a enregistré un "carnet de commandes record" pendant l'année, s'est félicité son directeur général Laurent Favre en conférence de presse.

Alors que l'équipementier enregistre 60% de son chiffre d'affaires actuel en Europe, 50% de ses commandes ont été passées hors de la région, notamment aux Etats-Unis. "On veut croitre surtout hors d’Europe" car le marché européen "offrira moins de perspectives de croissance", a souligné M. Favre.

Pour l'année 2024, avec un contexte géopolitique instable et un marché automobile mondial prévu en légère baisse, le groupe a annoncé des objectifs non chiffrés, comprenant une "amélioration de tous ses agrégats financiers (marge opérationnelle, résultat net part du Groupe, cash-flow libre et dette nette)" et "une hausse maîtrisée des investissements".

La direction du groupe a proposé un dividende, stable, de 0,39 euro par action.