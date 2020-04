Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : profite d'une analyse positive Cercle Finance • 22/04/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% profitant du relèvement d'objectif et des prévisions d'Invest Securities. Le bureau d'analyses estime que cette publication du 1er trimestre 2020 a surpris positivement, dépassant largement les attentes avec un CA en recul de -2,2% ! ' Mais le T2 ne devrait pas permettre au groupe de passer une seconde fois ' entre les gouttes ' '. ' Ses guidances de marché, pour le S1 et 2020 : -35% et -25% alors que la réouverture des usines devrait être finalisée fin juin, apparaissent particulièrement pessimistes mais le groupe a souvent eu raison ' indique Invest Securities. ' Nous relevons notre BNA 2020 à 0,85E contre 0,47E et maintenons son rebond en 2021 et 2022 '. Invest Securities relève son objectif de cours à 15,8E (contre 14E). ' Notre opinion neutre est réitérée en attendant le redémarrage des activités et que les objectifs opérationnels suspendus soient reformulés ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.62%