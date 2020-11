Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : présente ses nouveaux objectifs Cercle Finance • 25/11/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium présentera ce jour à 14h, lors d'une conférence digitale, sa vision stratégique dans la mobilité hydrogène et ses nouvelles prévisions au niveau du groupe. Le Groupe vise ainsi, en 2030, 25% de parts de marché sur les réservoirs à hydrogène, entre 10 et 15% sur la pile à combustible et 10% sur le système hydrogène intégré. Dans ce marché, Plastic Omnium vise un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros en 2025 et 3 milliards d'euros en 2030. Pour atteindre cet objectif, le Groupe investira autour de 100 millions d'euros par an dans les prochaines années. Plastic Omnium relève ses objectifs du 2nd semestre. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% (contre 4% précédemment), un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros (contre 250 millions d'euros précédemment). ' L'année 2021 s'annonce pour Plastic Omnium comme une année de fort rebond de l'activité où le Groupe retrouvera des niveaux de rentabilité et de génération de free cash-flow comparables à ceux de 2019 ' indique la direction.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +6.29%