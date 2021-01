PLASTIC OMNIUM, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 21 janvier 2021

(AOF) - PLASTIC OMNIUM (+3,76% à 32,58 euros)

L'équipementier automobile bénéfice de la poursuite du mouvement de rotation sectorielle des gérants au profit des cycliques. Les analystes estiment notamment que les valeurs du secteur automobile, tombées très bas l'an dernier, ont encore un potentiel de rattrapage.

Enjeux

- Plan stratégique 2019-2021 :

- génération d'autofinancement libre, via un repli à 6 % de la hausse annuelle des investissements, réduction des coûts et déploiement de l'industrie 4.0,

- surperformance du marché automobile, avec des parts de marché de 19 % dans les pare-chocs, 25 % dans les systèmes carburant et 18 % dans les modules bloc-avant,

- génération de 200 M€ au moins d'autofinancement libre;

- Capacité à surperformer le marché mondial depuis plusieurs années.

Innovation

- Stratégie d'innovation soutenue par 26 centres de R&D, et renforcée à partir d'avril 2020, notamment dans l'hydrogène :

- partenariats scientifiques ou des acteurs économiques (système de porte automobile avec l'équipementier allemand Brose, concept combinant les systèmes extérieurs de carrosserie et l'éclairage avec l'équipementier allemand Hella),

- énergies du futur : pile à combustible et hydrogène - réservoirs et propulsion,

- écosystème d'innovation et investissements via les fonds APVentures et Aster ;

Environnement

- Stratégie environnementale pilotée par le plan « Act for all » : écoconception et recyclage, préservation de la biodiversité et réduction de l'empreinte carbone.

Pandémie

Impacts :

- limité à un repli de 2,2 % sur le 1er trimestre, grâce à la forte activité en Espagne en début d'année, au succès du système SCR de dépollution, à l'extension de la gamme des volumes et à la montée en cadence des sites américains et mexicains, - à mi avril, arrêt de 81 des 131 usines, avec une reprise lente en Chine, Corée du Sud, Japon et Thaïlande, celles ouvertes en France étant focalisées sur la fabrication de masques et protections pour les collaborateurs ;

Réactions :

- flexibilisation de la masse salariale,

- recul de 30 % des investissements,

- anticipation de la reprise des activités en s'appuyant sur l'expérience des 29 usines chinoises.

A suivre

- Après un ralentissement depuis trois ans du marché automobile mondial, vers un effondrement de 25 % en 2020 (45 % au 1er semestre) et part très élevée de la Chine tant par le nombre de clients que de sites de production (29) ;

- Perspectives 2020 : reportées à la reprise des chaînes de production des 93 clients automobiles, attendue fin mai-courant juin au plus tôt, hors Chine ;

- Versement du dividende réduit à 0,49 € (contre 0,74 € prévu), rachats d'actions suspendus et rémunérations diminuées pour les dirigeants et administrateurs.

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.