(CercleFinance.com) - Plastic Omnium, plombé par Faurecia, rétrograde vers 21,5E, c'est à dire le plancher majeur des 16 septembre et 6 octobre: en cas d'enfoncement, gros risque de rechute vers 19/18,8E, le plancher des 20/12/2018 puis 28/10/2020.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -1.45%