Plastic Omnium : perd jusqu'à -8%, reprend la moitié à 22,5E

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium a perdu jusqu'à -8% au cours des 1ers échanges, inscrivant un 'plus bas' à 21,38E mais le titre reprend en 1H la moitié du terrain perdu à 22,5E. Les opérateurs ont sanctionné d'emblée une baisse de 51,6% du RNPG à 258 millions d'euros et un résultat opérationnel en recul de 16,3% à 511 millions, soit 6% du chiffre d'affaires contre 8,4% l'année précédente. Mais les vendeurs se ravisent alors que le chiffre d'affaires progresse de +17,2% (avec effet de change favorable) à 8,494MdsE: le titre se retrouve en capacité de préserver le support majeur des 22,65/22,7E du 31/01 puis des 3 et 6 février. Sinon: risque de rechute sur le plancher des 20,88E du 9 octobre ou des 20,3E du 31 mai ou du 11 juillet 2019

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -2.39%