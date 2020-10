Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : perd 8%, un broker appelle à 'en profiter' Cercle Finance • 22/10/2020 à 16:29









(CercleFinance.com) - Le titre Plastic Omnium perd 8% à la bourse de Paris. Les marchés réagissent à la publication ' moins solide qu'espéré ' des résultats trimestriels, indiquait ce matin Oddo. Le broker, conseillait d'ailleurs aux investisseurs de ' profiter de la baisse probable du jour ' pour investir sur le titre, confirmant sa recommandation d'achat. En effet, Oddo BHF reste convaincu que l'équipementier automobile 'va bénéficier, dès le second semestre, d'un levier opérationnel (et cash) significatif grâce aux mesures de réduction de coûts déployées au cours des derniers mois' et maintient son objectif de cours à 26 euros.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -9.04%