Plastic Omnium : partenariat avec AVL pour l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium indique avoir signé un partenariat avec AVL pour le développement de systèmes hydrogène de haute et moyenne puissance, qui intégreront les piles à combustible d'EKPO, la coentreprise entre ElringKlinger et Plastic Omnium. L'équipementier automobile explique que ce nouveau partenariat lui permettra d'accélérer le déploiement commercial, dès 2022, d'une gamme de systèmes hydrogène performants et compétitifs destinés à équiper toutes les catégories de véhicules. Le partenariat ouvre la voie à une collaboration commerciale. Des activités marketing conjointes seront mises en place, Plastic Omnium se concentrant sur les systèmes de piles à combustible et AVL sur les solutions d'intégration.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -1.79%