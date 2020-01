Plastic Omnium : objectifs fixés pour 2019-22

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Plastic Omnium déclare prendre pour hypothèse 'conservatrice', sur la période 2019-22, une production automobile mondiale en baisse de 2% en 2020 par rapport à 2019 puis stable en 2021-22.

L'équipementier estime qu'il surperformera d'environ cinq points par an la production automobile mondiale, affichera un résultat opérationnel et un EBITDA en progression continue en valeur, et dégagera un free cash-flow supérieur à 200 millions d'euros par an.

Pour l'année 2019, il prévoit de surperformer la production automobile mondiale de plus de cinq points, et de réaliser une marge opérationnelle autour de 6% du chiffre d'affaires, un EBITDA d'environ un milliard d'euros et un free cash-flow record d'environ 300 millions.