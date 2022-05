Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: objectif de CA économique à horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium affiche une ambition de chiffre d'affaires économique à horizon 2030 supérieur à 15 milliards d'euros, dont 40% en provenance des nouvelles activités, ainsi que d'une neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 d'ici 2025, et sur le scope 3 en 2050.



En lien avec sa stratégie de transformation présentée lors de sa journée investisseurs, l'équipementier automobile déclare viser un CA économique d'environ 11 milliards d'euros en 2025, après neuf milliards en 2022 (pro-forma 2021).



Parallèlement, il vise sur la période 2022-30, un objectif moyen annuel de génération de cash de 3 à 4% du CA économique, ainsi qu'un CAPEX annuel de 5% du CA économique et un ratio moyen de levier de dette nette sur EBITDA limité à deux.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.59%