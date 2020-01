Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : nouveaux DG pour deux activités Cercle Finance • 02/01/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce les nominations de Stéphane Noël et Christian Kopp comme respectivement directeur général de l'activité Intelligent Exterior Systems et directeur général de l'activité Clean Energy Systems, à partir du 1er janvier 2020. Stéphane Noël était depuis octobre 2017 le directeur général de l'activité Clean Energy Systems. Il est remplacé à ce poste par Christian Kopp qui occupait dernièrement le poste de président de la région Asie pour cette activité. L'activité Intelligent Exterior Systems, leader mondial des sytèmes de carrosserie intelligents, et l'activité Clean Energy Systems, n°1 mondial des systèmes d'énergie propre, représentent respectivement environ quatre et trois milliards d'euros de chiffre d'affaires.

