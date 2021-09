Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : nouveau plancher à 21,42E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium inscrit nouveau plancher à 21,42E : un puissant signal baissier a été validé par la cassure des 24,3E et le prochain support ne serait autre que le plancher moyen terme des 19,2E du 28/10/2020.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -4.29%