Plastic Omnium: nouveau directeur général adjoint nommé

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium fait part de la nomination, à compter du 15 mars, de Christian Kopp comme directeur général adjoint. Succédant à Stéphane Noël qui quitte le groupe, il prendra la direction de la division Intelligent Exterior Systems (IES).



Youssef Souiba succèdera à Christian Kopp au poste de directeur général de la division Clean Energy Systems (CES), fonction qu'il occupera depuis les États-Unis, et rejoindra par ailleurs le comité de direction de Plastic Omnium.



Avec cette évolution de son organisation, l'équipementier automobile 'affirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de transformation pour gagner en agilité et tirer ainsi le meilleur parti de la mutation du secteur de la mobilité'.





