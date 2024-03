Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastic Omnium: note de crédit BB+ chez S&P information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce que S&P lui a attribué la note de crédit à long terme 'BB+' avec une perspective 'stable', une position soutenue par une position de leader mondial dans ses principales activités et des prises de commandes record.



L'agence de notation américaine met aussi en avant une 'performance opérationnelle illustrée par une génération récurrente de cash-flow', ainsi qu'une 'politique financière saine avec une attention particulière sur le désendettement'.



Selon l'équipementier automobile, cette notation de crédit à long terme lui permettra de diversifier davantage ses sources de financement, d'améliorer son accès aux marchés de capitaux et de gérer les échéances de sa dette conformément à sa stratégie.





