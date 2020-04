Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : lourde rechute sous les 15,5E Cercle Finance • 14/04/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Subissant un second échec en 10 jours sous les 15,5E, Plastic Omnium figure en queue de peloton du SBF120: il rechute sous les 14,5E (en même temps que Peugeot) et pourrait revenir combler le 'gap' des 13,78E du 6 avril dernier puis 12,94E ('gap' du 3 avril).

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -6.60%