Plastic Omnium: les avis des brokers après les résultats information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 15:05

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur Plastic Omnium mais abaisse son objectif de cours sur le titre, passant de 30 à 25 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la publication des résultats annuels a permis de confirmer que l'équipementier avait beaucoup souffert de l'environnement difficile au second semestre mais que la priorité accordée à la gestion du cash restait pleinement d'actualité.



Oddo précise que ses estimations opérationnelles (CA, EBIT) ressortent relativement inchangées (légère baisse des BPA lié à des ajustements d'impôts et autres).



' Si l'environnement à court terme nous semble toujours fragile pour les équipementiers, Plastic Omnium nous semble toujours l'un des acteurs les mieux gérés parmi ces derniers et à même de profiter du rebond attendu sur la deuxième partie de l'année et en 2023 ', souligne le broker.



Les perspectives 2022 sont toutefois perçues comme ' très prudentes ' par Oddo et ' à considérer comme un plancher ', les objectifs financiers 2022 s'appuyant sur une production automobile en hausse de ' seulement ' 4%, soit une décote de prudence de 5 pts par rapport à IHS/ODDO BHF (+9%).



Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours ramené de 25 à 22,5 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA réduite après une publication 2021 jugée décevante et de faibles objectifs.



'Après un deuxième semestre 2021 difficile combinant un revers présumé dans la course pour Hella (août) et une capitulation sur ses perspectives 2021 (septembre), Plastic Omnium semble revenir dans le premier carré', estime le broker.



'Au-delà du restockage attendu et de l'intéressant biais hydrogène, les investisseurs pourraient avoir besoin d'un nouveau récit avant de revisiter une action qui demeure lourdement axée sur l'ancien monde', prévient-il néanmoins.



Invest Securities estime que le 4ème trimestre 2021 a encore été difficile mais le groupe s'est ajusté au maximum possible pour annoncer des résultats 2021 dans le bas de la guidance de marge EBITA/CA entre 4% et 5%.



' La réduction du dividende n'est pas un signe de méfiance sur 2022, au contraire! Les guidances 2022 indiquent un rebond modéré et prudent de la marge d'EBITA entre 5% et 6% ' indique Invest Securities.



' Nos estimations de CA et de marge sont maintenues et nos BNA 2022/23/24 sont stables. Notre objectif de cours ressort toujours à 34E. Les multiples demeurent nettement sous la moyenne 5 ans avec des PE 22/23/24e de 7,9x/6x/5,1x pour une moyenne de 12,6x ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son opinion achat sur le titre.