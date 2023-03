Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: le titre monte, un analyste en renfort information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Le titre Plastic Omnium s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de Paris, à la faveur d'un relèvement de recommandation de JPMorgan, passé de 'sous-pondérer' à 'neutre' sur la valeur.



Vers 14h15, l'action de l'équipementier automobile, spécialisé dans les pièces de carrosserie, s'adjuge plus de 4,5%, signant la plus forte hausse du SBF 120, en progression de 0,1% au même moment.



Dans une note sectorielle publiée dans la matinée, les analystes de JPMorgan se disent plus positifs sur le groupe français, se montrant confiants à la fois sur l'amélioration du marché des véhicules particuliers comme sur le redressement de la rentabilité de son activité d'éclairage.



'Nous nous attendons à un rétablissement graduel des performances de ses récentes acquisitions (Varroc Lighting Systems (VLS) et et AMLS), avec l'ambition de porter leur rentabilité en ligne avec les niveaux historiques du groupe', souligne le bureau d'études.



Son objectif de cours est ainsi légèrement relevé, de 16 à 17 euros.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +4.39%