Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : le support des 15,66E bientôt menacé ? information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium enchaïne les séances de repli depuis le 2 août (à raison de 4 à la baisse pour 1 de rebond technique) au sein d'un corridor en forme de toboggan baissier.

Le support des 15,66E (du 27 juin) pourraît être bientôt menacé et il resterait alors un fragile soutien vers 15,44E.

Le mouvement de correction pourrait bien se poursuivre en direction du plancher des 14,83E du 4 mai ou du 20 mars dernier.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -2.59%