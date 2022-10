Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: l'UE autorise l'acquisition de HBPO information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de HBPO basée en Allemagne, par Plastic Omnium, basée en France.



HBPO fabrique et fournit des porteurs frontaux, des volets pour grille active, des solutions de modules pour l'intérieur des véhicules et des modules frontaux pour les véhicules légers.



Plastic Omnium fabrique et fournit des composants et des modules automobiles principalement pour véhicules légers.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné que Plastic Omnium acquerra le contrôle exclusif de HBPO, sur laquelle elle détient déjà un contrôle en commun.





