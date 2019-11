Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : journée investisseurs reportée à janvier Cercle Finance • 29/11/2019 à 07:35









(CercleFinance.com) - Suite à l'ampleur prévisible des mouvements sociaux en France à compter du 5 décembre, Plastic Omnium annonce un report de son Investor Day : initialement prévue le 6 décembre, la réunion est fixée au 7 janvier dans son nouveau centre de recherche à Bruxelles. L'équipementier automobile présentera sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l'accélération de la transformation technologique de l'industrie automobile. Pour l'année 2019, Plastic Omnium confirme ses perspectives d'un chiffre d'affaires en forte hausse, d'une surperformance d'au-moins cinq points par rapport à la production automobile mondiale et d'une marge opérationnelle autour de 6% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -2.64%