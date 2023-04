Plastic Omnium: Invest Securities révise son objectif information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que cette publication du 1er trimestre 2023 et la présentation qui s'en suivait ont été plus prudentes.



' Nous avions relevé nos estimations à la publication annuelle, cette fois nous les maintenons avec des guidances globalement réitérées et un S2 2023 annoncé ' plus faible ' en croissance et en marge que le S1 23, et le maintien des guidances 2025 ' indique Invest Securities.



' La marge opérationnelle devrait s'améliorer en 2023 et plus encore en 2024 avec le levier Varroc. Le FCF est confirmé positif à plus de 260mE en 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities révise son objectif de cours à 23,2E (contre 24,3E) et confirme son opinion à l'achat.