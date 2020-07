Plastic Omnium : Invest Securities relève son objectif

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 19,9 E contre 15,8 E.

' Comme attendu, le T2 aura été très difficile pour les résultats S1 qui portent la marque des arrêts d'activité en Europe et en zone NAFTA. l'EBIT est passé dans le rouge et le FCF est lourdement négatif tandis que des provisions de dépréciations et un nouveau plan de baisse des coûts achèvent le tableau ' indique le bureau d'analyses.

Le rattrapage du S2 ne sera que partiel et les guidances de marché au S2 et en 2021/22 demeurent les plus pessimistes du secteur. Nous abaissons nos BNA 2020/22 de -86%/-38%/-18% en nous ralliant à un scénario de redressement dont l'amplitude sera plus faible que nos espoirs précédents ' rajoute Invest Securities.