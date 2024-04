Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastic Omnium: inaugure une nouvelle usine à Austin information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - OPmobility inaugure sa nouvelle usine d'assemblage de modules pour répondre à la demande d'un acteur majeur américain dans la mobilité électrique.



Cette usine a déjà produit 100 000 modules depuis son démarrage en septembre. Elle est appelée à devenir rapidement la plus grande usine du Groupe en termes de chiffre d'affaires.



L'usine d'Austin, d'une capacité d'assemblage annuelle de 2,5 millions de modules (1,5 million de modules blocs-avant et 1 million de modules cockpit), comptera plus de 400 collaborateurs en 2025.



Dans le futur, cette usine devrait étendre ses activités à la production de pièces extérieures de carrosserie telles que les hayons.



Laurent Favre, Directeur Général d'OPmobility déclare : ' Il porte à treize le nombre d'usines OPmobility, témoignant de la dynamique de croissance de notre carnet de commandes dans le pays. Cette nouvelle usine est aussi l'illustration concrète de notre stratégie de diversification client auprès des pure players de la voiture électrique. '





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -0.74%