Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: gain de 2% après une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 2% profitant de l'analyse favorable d'Invest Securities. Le bureau d'études réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 28 euros sur Plastic Omnium, revenant sur la réunion investisseurs du 12 mai sur la stratégie et les perspectives financières à long terme de l'équipementier automobile.



'L'impact de l'arrivée des sociétés acquises en 2023 en année pleine sera dilutif dans des proportions limitées et sans doute relutif à compter de 2024 avec le début de remise à niveau de l'EBITDA de VLC', estime l'analyste.



Tout en jugeant les arbitrages du portefeuille métier 'bien avancés', le bureau d'études laisse à ce stade ses estimations inchangées pour Plastic Omnium, mais souligne que les multiples de valorisation demeurent largement sous leur moyenne cinq ans.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +2.13%