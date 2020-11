Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : gagne près de 3%, un broker relève sa cible Cercle Finance • 27/11/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - L'action Plastic Omnium gagne environ 3% à Paris, soutenue par une analyse de Stifel qui, ce matin, recommandait de 'conserver' ses positions sur le titre et relevait son objectif de cours à 29 euros, contre 23,5 euros précédemment. L'analyste a également indiqué qu'il révisait à la hausse ses estimations de BPA pour 2021 et 2022, de 19% en moyenne. Stifel rapporte de plus que Plastic Omnium a récemment organisé 'une 'tech day' concise afin de détailler sa feuille de route Hydrogène/Pile à combustible, et espère voir son chiffre d'affaires croître de 300 millions d'euros en 2025 et 3 milliards d'euros en 2030'.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +2.63%