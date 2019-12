Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : finalise la cession d'actifs immobiliers Cercle Finance • 05/12/2019 à 13:21









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé la cession de ses actifs immobiliers non-industriels à la foncière Sofiparc, détenue à 100 % par Burelle SA, qui est aussi le holding de contrôle de Plastic Omnium. Cette cession a été réalisée pour un montant de 128,5 millions d'euros. ' Cette opération s'inscrit dans la rationalisation du portefeuille d'actifs de Plastic Omnium, en valorisant ses actifs tertiaires non-industriels dans une structure foncière dédiée de Burelle SA. Elle contribue au renforcement de la structure financière de la Compagnie Plastic Omnium ' indique le groupe.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.74%