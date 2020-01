Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : en tête du SBF120 avec +1,6% Cercle Finance • 06/01/2020 à 18:51









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium a fini en tête du SBF120 avec +1,6%, validant un nouveau rebond sur le solide plancher des 24E. Le titre se maintient donc au sein d'un biseau (plutôt qu'un corridor) donc la borne supérieure est une oblique (provenant du zénith des 27,4E du 16/09) qui gravite vers 26,5E.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +1.57%