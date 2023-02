Plastic Omnium en tête du SBF120 après cash-flow libre 2022 bien plus élevé que prévu

(AOF) - Plastic Omnium prend la tête du SBF120 avec une hausse de près de 4% à 17,32 euros, galvanisé par des résultats annuels marqués par un cash-flow libre bien supérieur aux attentes. Le groupe industriel a réalisé un chiffre d’affaires économique 2022 en progression de 18,2% à 9,477 milliards d’euros, un résultat net part du groupe en croissance de 32,6% à 168 millions d’euros et une marge opérationnelle en nette progression de 20,2% à 364 millions d’euros. Elle représente 4,3% du chiffre d’affaires consolidé contre 4,2% un an plus tôt.

La génération de cash-flow libre ressort à 289 millions d'euros hors acquisitions (243 millions d'euros avec acquisitions), " très nettement au-dessus des objectifs ". Plastic Omnium visait plus de 260 millions d'euros et le consensus s'élevait à 151 millions d'euros.

Plastic Omnium propose un dividende de 0,39 euro par action, en augmentation de 39%.

L'équipementier vise pour 2023 une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de 10% et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros.

Pour 2025, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 11,5 milliards d'euros contre environ 11 milliards d'euros initialement communiqué en mai 2022, et une marge opérationnelle en euros en croissance annuelle moyenne supérieure à 15% entre 2022 et 2025, avec un cash-flow libre " compris entre 3% et 4% du chiffre d'affaires ".

Plastic Omnium annonce une intensification de sa dynamique commerciale sur le marché de l'hydrogène, avec la signature de contrats majeurs (Safran, Stellantis, Hyvia, Ford) et la construction à venir de la plus grande usine de réservoirs à hydrogène d'Europe.

Le groupe prévoit la poursuite de sa feuille de route de neutralité carbone, avec une baisse des émissions de CO2 de 9% par rapport à 2021 et de 26% par rapport à 2019, année de référence de ses engagements.

Reconnaissant que tous les résultats publiés dépassent le consensus, UBS reste cependant à la vente sur le titre avec un objectif de cours de 13 euros à un an. Stifel reste à conserver avec objectif de cours de 16 euros. Saluant " une fin d'exercice meilleure qu'attendu ", Icap Midcap regrette une guidance " prudente " " au regard des publications récentes des pairs ". " Reste à détailler ce qui au sein de cette prudence tient d'une part à de l'opérationnel et d'autre part en une marge de sécurité pour le plan de restauration de profitabilité des activités Lightings et/ou signale une accélération de l'activité hydrogène ", commente l'analyste, qui reste cependant à l'achat avec un objectif de 21 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 27ème équipementier automobile de « rang 1 » né en 1946 numéro 1 mondial des pièces de carrosserie, des systèmes de carburant et de la modularisation ;

- Ventes de 8 Mds€ réparties entre lPO industries pour 73 % et PO Modules ;

- Chiffre d’affaires majoritairement en Europe (53 %), l’Amérique du nord (26 %), l’Asie (23 % dont 16 % pour la Chine) ;

- Modèle d'affaires : renforcement du leadership sur les produits existant par l’augmentation du contenu et de la valeur par véhicule, complémentarité pour une offre intégrée de systèmes extérieurs et une diversification ciblée dans l’éclairage, les systèmes de batteries et l’ électronique de puissance ;

- Capital contrôlé à 59,4 % par la famille fondatrice Burelle et accueillant l’état français (1,54 %), Laurent Burelle étant président du conseil et Laurent Favre directeur général ;

- Bilan solide avec un ratio dette sur capitaux propres de 39 %, un effet de levier de 1,2 et 2,8 Mds€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie « Driving a new generation of mobility » visant 15 Mds€ de revenus en 2030 :

- systèmes extérieurs (pare-chocs et hayons) : 12 % des parts de marché d’ici 2025 en Amérique du nord et 26 % en Chine,

- éclairages : 1,5 Md€ de chiffre d’affaires d’ici 2027,

- systèmes de carburant : part de marché de 30 %, soit 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2030,

- hydrogène : 3 Mds€ de chiffre d’affaires en 2030 ;

- Stratégie d’innovation fondée sur 47 centres de R&D et lancement de 2 divisions :

- la mobilité hydrogène : 100 projets en cours, via EKPO Fuel Celltechnologies, détenu à 40 % aux côtés de l’allemand Elringklinger,

- l’électrification, via les partenariats (Airbus, Alstom, AVL, McPhy, Yundai...) et les acquisitions,

- écosystème d'innovation et investissements via les fonds APVentures et Aster ;

- Stratégie environnementale « Act for climate » visant la neutralité carbone des activités pour 2025 et sur toute la chaîne de valeur pour 2050 :

- circularité : écoconception, recyclage des déchets, préservation de la biodiversité,

- conception de pièces légères et plus aérodynamiques (5 à 17 % de ZEV dans les revenus 2025) ;

- Ouvertures de sites industriels (2 en 2022 et 2 en 2023-24) et intégration totale de HBPO ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en repli.

Défis

- Dépendance à Volkswagen (26 % du chiffre d’affaires), Stellantis (17%) et Daimler (11%) ;

- Inflation, arrêts de production des clients et pénuries de semi-conducteurs : flexibilisation de l’outil de production, plan de transformation OMEGA ;

- Cherté de l’énergie : identification de 100 actions, recours aux renouvelables, baisse du chauffage… ;

- Après une hausse de 12,9 % des ventes à fin septembre, objectifs 2022 confirmés :, hausse de la marge opérationnelle entre 5 et 6 % et autofinancement supérieur à 260 M€.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.