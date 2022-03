Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: en négociation pour racheter Actia Power information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce son entrée en négociation exclusive avec Actia Group en vue de l'acquisition de sa division Actia Power, spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification.



Produisant des équipements prioritairement destinés à la mobilité électrique des camions, bus et cars, trains, engins de chantier, Actia Power emploie plus de 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2021.



Par ailleurs, Plastic Omnium rejoint le nouveau tour de table de Verkor, fabricant français de cellules de batteries à faible teneur en carbone et à haut rendement, avec un investissement de 20 millions d'euros complété par un partenariat industriel.





