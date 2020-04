Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : dividende réduit d'un tiers pour 2019 Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de réduire le dividende proposé pour 2019 à 0,49 euro par action, contre 0,74 euro initialement proposé, compte tenu de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le dividende sera mis en paiement le 4 mai sous réserve de son vote par l'assemblée générale mixte, qui se tiendra le 23 avril à huis clos et sera diffusée en direct. Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou par internet. L'équipementier automobile ajoute que des simulations 'confirment que l'ensemble des mesures prises et la trésorerie importante mobilisable à court terme permettraient de faire face à l'arrêt total de production, au niveau mondial, pendant de nombreux mois'.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -4.88%