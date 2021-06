Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : deux nominations au comité de direction Cercle Finance • 07/06/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce la nomination au sein de son comité de direction, de Kathleen Wantz-O'Rourke, le 1er juin, en tant que directrice financière et des systèmes d'information. Elle était jusqu'ici directrice executive groupe finance et juridique de Keolis. Alexandre Corjon a rejoint également le comité de direction de l'équipementier automobile le 1er juin en tant que directeur de l'innovation. Avant de rejoindre Plastic Omnium, il a été associé digital opérations chez PwC.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -0.34%