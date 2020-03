Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : des mesures pour faire face à Covid-19 Cercle Finance • 24/03/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce ce matin mettre tout en oeuvre pour protéger les 32 000 salariés du Groupe, d'assurer la continuité de ses activités et de préserver la solidité de sa structure financière. Dans l'ensemble de ses sites, au niveau mondial, Plastic Omnium a mis en place des mesures systématiques pour éviter les contacts entre les collaborateurs et réduire le risque de contamination. Plastic Omnium est contraint de fermer des centres de production. Depuis mi-mars, les usines européennes du Groupe sont progressivement mises à l'arrêt, en fonction des annonces de fermetures des constructeurs automobiles. Ces arrêts ont concerné d'abord la France et l'Espagne et s'étendent progressivement à l'ensemble des sites européens, qui seront fermés d'ici le milieu de cette semaine, pour des durées minimales annoncées actuellement par les constructeurs de 15 jours à un mois. Le Groupe a également mis en place, depuis plusieurs mois, ' une organisation extrêmement efficace pour réduire ses coûts, contrôler ses investissements, optimiser son besoin en fonds de roulement et préserver sa génération de trésorerie '. ' Par ailleurs, le Groupe fera un point sur sa situation lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre, le 21 avril 2020, lorsqu'il aura plus de visibilité sur l'évolution du marché automobile mondial ' précise la direction.

