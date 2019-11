PLASTIC OMNIUM décroche un contrat dans les réservoirs à hydrogène

D'autres certifications sont en cours pour des réservoirs hydrogène à 350 bars et pour des réservoirs CNG.

" La certification obtenue, R134, est une norme internationale qui garantit le respect des spécifications les plus sévères de régulation des réservoirs d'hydrogène à haute pression ", précise le groupe.

(AOF) - Plastic Omnium (+0,16% à 24,46 euros) a annoncé jeudi avoir remporté une commande significative pour le développement de réservoirs à hydrogène 350 bars auprès d'un constructeur allemand. « Le contrat signé pour l'équipement de bus est le plus important projet en Europe à ce jour pour des véhicules de ce type », a indiqué l'équipementier automobile.

