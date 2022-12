Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: de retour sous les 14E information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 16:52









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium est de retour sous les 14E et enfonce un support oblique qui gravitait vers 14,5E.

L'équipementier semble bien parti pour retracer son plancher annuel des 13,23E du 29/09... ne resterait alors comme support sue les 12,5E de début avril 2020.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -4.19%