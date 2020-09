Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : contrat dans le stockage d'hydrogène Cercle Finance • 11/09/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce avoir remporté un contrat pour développer et produire les systèmes de stockage d'hydrogène du constructeur de poids lourds néerlandais VDL, dans le cadre du projet européen H2HAUL. L'équipementier automobile fournira ainsi d'ici 2021, pour des poids lourds VDL, un système complet de sept réservoirs, stockant 40 kg d'hydrogène à 350 bars. En 2021, VDL fournira quatre des 16 camions du projet H2HAUL, qui parcourront plusieurs millions de kilomètres. 'Pour une production que le groupe estime à deux millions de véhicules en 2030, Plastic Omnium accélère ses investissements pour être un leader de la mobilité décarbonée par hydrogène, depuis le stockage jusqu'aux systèmes de pile à combustible', affirme-t-il.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.45%