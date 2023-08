Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: construction d'une usine au Michigan information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce la construction de la plus grande usine américaine de stockage d'hydrogène à Grand Blanc Township, dans l'Etat du Michigan, pour fournir 'un grand constructeur automobile américain' sans en préciser le nom.



L'équipementier y concevra, développera et produira des systèmes de stockage hydrogène haute pression pour la mobilité zéro émission des véhicules lourds et commerciaux. Par ailleurs, un laboratoire de validation et de prototypage de pointe y sera mis en service.



Cette future usine de 200.000 mètres carrés, d'une capacité de production annuelle de 100.000 réservoirs hydrogène haute pression, sera mise en service à la fin de l'année 2026 avec l'ambition d'être 100% neutre en carbone.



L'usine devrait représenter un investissement total d'environ 170 millions de dollars et créer 175 emplois industriels de haute technologie. Cet investissement fait suite à une commande record de deux milliards de dollars remportée en début d'année.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.37%