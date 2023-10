Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: confirme son objectif de chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit à 2 651 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en croissance de +11,5%. Hors effet périmètre de 253 millions d'euros et effet de change de -124 millions d'euros, la croissance du chiffre d'affaires économique du troisième trimestre 2023 s'élève à +6,5% par rapport au troisième trimestre 2022.



Le chiffre d'affaires consolidé est de 2 389 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse

de +12,5%, dont +6,8% à pccc par rapport au troisième trimestre 2022.



En cumulé sur les 9 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 7 682 millions d'euros, en hausse de +27,1% (+15,5% à pcc) par rapport aux 9 premiers mois de 2022.



Le Groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires économique 2023 en forte croissance par rapport à 2022 et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale, ajuste ses objectifs de marge opérationnelle à un niveau compris entre 370 et 390 millions d'euros, et de cash-flow libre compris entre 190 et 210 millions d'euros pour l'année 2023, dans les conditions de marché actuelles.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +2.67%