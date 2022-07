Plastic Omnium confirme ses prévisions pour l'année 2022

(AOF) - Au premier semestre 2022, le résultat net part du groupe de Plastic Omnium s’est replié en un an de 142 à 104 millions d'euros. Dans le même temps, la marge opérationnelle de l'équipementier automobile a baissé de 234 à 179 millions d'euros. Cette dernière a représenté 4,6% du chiffre d’affaires consolidé contre 6,2% au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé s’est en revanche inscrit en hausse par rapport au premier semestre 2021 et passé de 3,78 à 3,92 milliards d'euros.

Laurent Favre – Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE a mis en avant " un contexte de marché perturbé par la montée de l'inflation et les arrêts des chaines de production liée à une persistance de la pénurie de semi-conducteurs, à la guerre en Ukraine et à la situation sanitaire en Chine ".

Les prises de commandes sur la période ont été tirées par les secteurs de l'électrification et de l'hydrogène. La société a ainsi réalisé un investissement de 20 millions d'euros dans la société française Verkor dans le but de se développer dans les packs batteries.

Le carnet de commande dans le domaine de l'hydrogène a doublé au cours des six derniers mois, avec des prises de commandes en Europe et en Amérique qui confirment les ambitions du groupe de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2025 et 3 milliards d'euros en 2030.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses prévisions pour l'année 2022, soit une surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros.

Le 1er juillet, le Groupe a créé une division Lighting regroupant les activités d'AMLS et de Varroc Lighting Systems, une fois l'acquisition finalisée (quatrième trimestre 2022). L'objectif de cette future activité - Plastic Omnium Lighting - est d'atteindre 1,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique d'ici 2027 (contre 1 milliard d'euros en 2021). Elle disposera de 11 usines à travers le monde et emploiera 7 000 employés.

Points clés

- 27 ème équipementier automobile de « rang 1 » né en 1946, numéro 1 mondial des pièces de carrosserie, des systèmes de carburant et de la modularisation ;

- Ventes de 8 Mds€ réparties entre lPO industries pour 73 % et PO Modules ;

- Chiffre d’affaires majoritairement en Europe (53 %), Amérique du nord (26 %), Asie (23 % dont 16 % pour la Chine) ;

- Modèle d'affaires « PO Way » : indépendance, capacité d'autofinancement, investissements de captation de la croissance des marchés, innovation, intégration des collaborateurs ;

- Capital contrôlé à 59,4 % par la famille fondatrice Burelle et accueillant l’état français (1,54 %);

- Bilan sain et renforcé avec un ratio dette sur capitaux propres de 41 %, un effet de levier de 1,1 et 2,7 Mds€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie « Shaping the future of mobility »: focus sur l’hydrogène avec un objectif 2030 de 3 Mds€ et de place de numéro 1 mondial de la fabrication des piles à combustibles, des réservoirs et systèmes intégrés / déploiement de l’industrie 4.0, transformation des process et réduction des coûts de 200 M€ à fin 2022 via le plan « Omega » ;

- Stratégie d’innovation fondée sur 2 centres de R&D: lancement d’une nouvelle branche, spécialisée dans la mobilité hydrogène / avancées dans l’électrification, via les partenariats (Airbus, Alstom, AVL, McPhy, Yundai...) / écosystème d'innovation et investissements via les fonds APVentures et Aster ;

- Stratégie environnementale « Act for climate » visant la neutralité carbone pour 2025 : écoconception et recyclage des déchets / programmes d’efficacité de réduction de consommation d’énergie / préservation de la biodiversité / conception de pièces légères et plus aérodynamiques (5 à 17 % de ZEV dans les revenus 2025) ;

- Stratégie mobilité hydrogène : concrétisation des 100 projets en cours, via EKPO Fuel Celle technogies, détenu à 40 % aux côtés de l’allemand Elringklinger, et autres partenariats…

- Poursuite des ouvertures de sites industriels : 4 en 2021, 2 en 2022 et 2 en 2023-24.

Défis

- Dépendance des ventes à Volkswagen (26 % du chiffre d’affaires), Stellantis (17%) et Daimler (11%);

- Flexibilisation accrue face à la pénurie de semi-conducteurs ;

- Poursuite des gains de marché dans les véhicules automobiles (8 % des ventes en 2021) ;

- Objectifs 2022 : surperformance des ventes par rapport au marché, amélioration de la marge opérationnelle entre 5 et 6 % et autofinancement libre minimal de 250 M€ ;

- Dividende 2021 de 0,28 €, soit un taux de 38 %.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.