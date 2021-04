Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : confirme ses objectifs pour l'année 2021 Cercle Finance • 20/04/2021 à 07:50









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit à 2 157 millions d'euros au 1er trimestre de l'année 2021, en croissance de 4,8 % à changes constants. ' Il est tiré par l'activité de Plastic Omnium Modules, en hausse de 12,5 % à changes constants ' indique le groupe. Le chiffre d'affaires consolidé de Plastic Omnium, hors co-entreprises, s'élève à 1 985 millions d'euros, en croissance de 1,5 % à changes constants par rapport au 1er trimestre 2020. Le Groupe surperforme en Europe (+4,0 points) et en Asie hors Chine (+21,9 points). En Chine, la croissance de l'activité est très forte (+79,2%). Le groupe confirme pour l'année 2021 un fort rebond de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle à 6 % du chiffre d'affaires, comparable à celle de 2019 et une génération de free cash-flow de plus de 220 millions d'euros, supérieure à celle de 2019.

