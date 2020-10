PLASTIC OMNIUM confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Plastic Omnium a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,92 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2020, soit une baisse de 8,1% à données publiées sur un an et de -4,9% à périmètre et change constants. L'équipementier automobile a constaté un redressement plus rapide qu'anticipé de la production automobile mondiale à -4,3%, contre -33% au 1er semestre.

Le programme de réduction des coûts et de renforcement de la génération de trésorerie, combinés à une reprise du marché plus forte qu'anticipée, a déjà porté ses premiers résultats sur la rentabilité et sur la génération de trésorerie du groupe au 3ème trimestre

Au total, Plastic Omnium souhaite mener à bien un plan total d'économies annuelles de 240 millions d'euros à fin 2022, ce qui permettra au groupe de retrouver des niveaux de rentabilité benchmark avant que la production ne revienne à ses niveaux de 2019.

Concernant l'usine de Greer, Plastic Omnium a confirmé son objectif de retour à l'équilibre opérationnel en 2021.

Dans les conditions de marché actuelles et sur des bases prudentes, le groupe confirme viser pour le deuxième semestre 2020 une marge opérationnelle d'au-moins 4%, un Ebitda d'au-moins 10% et un cash-flow libre d'au-moins 250 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année 2020, Plastic Omnium table sur un Ebitda supérieur à 8% du chiffre d'affaires consolidé et une marge opérationnelle positive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enjeux

- Plan stratégique 2019-2021 :

- génération d'autofinancement libre, via un repli à 6 % de la hausse annuelle des investissements, réduction des coûts et déploiement de l'industrie 4.0,

- surperformance du marché automobile, avec des parts de marché de 19 % dans les pare-chocs, 25 % dans les systèmes carburant et 18 % dans les modules bloc-avant,

- génération de 200 M€ au moins d'autofinancement libre;

- Capacité à surperformer le marché mondial depuis plusieurs années.

Innovation

- Stratégie d'innovation soutenue par 26 centres de R&D, et renforcée à partir d'avril 2020, notamment dans l'hydrogène :

- partenariats scientifiques ou des acteurs économiques (système de porte automobile avec l'équipementier allemand Brose, concept combinant les systèmes extérieurs de carrosserie et l'éclairage avec l'équipementier allemand Hella),

- énergies du futur : pile à combustible et hydrogène - réservoirs et propulsion,

- écosystème d'innovation et investissements via les fonds APVentures et Aster ;

Environnement

- Stratégie environnementale pilotée par le plan « Act for all » : écoconception et recyclage, préservation de la biodiversité et réduction de l'empreinte carbone.

Pandémie

Impacts :

- limité à un repli de 2,2 % sur le 1er trimestre, grâce à la forte activité en Espagne en début d'année, au succès du système SCR de dépollution, à l'extension de la gamme des volumes et à la montée en cadence des sites américains et mexicains, - à mi avril, arrêt de 81 des 131 usines, avec une reprise lente en Chine, Corée du Sud, Japon et Thaïlande, celles ouvertes en France étant focalisées sur la fabrication de masques et protections pour les collaborateurs ;

Réactions :

- flexibilisation de la masse salariale,

- recul de 30 % des investissements,

- anticipation de la reprise des activités en s'appuyant sur l'expérience des 29 usines chinoises.

A suivre

- Après un ralentissement depuis trois ans du marché automobile mondial, vers un effondrement de 25 % en 2020 (45 % au 1er semestre) et part très élevée de la Chine tant par le nombre de clients que de sites de production (29) ;

- Perspectives 2020 : reportées à la reprise des chaînes de production des 93 clients automobiles, attendue fin mai-courant juin au plus tôt, hors Chine ;

- Versement du dividende réduit à 0,49 € (contre 0,74 € prévu), rachats d'actions suspendus et rémunérations diminuées pour les dirigeants et administrateurs.