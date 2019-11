Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : commandes pour des réservoirs à hydrogène Cercle Finance • 21/11/2019 à 08:35









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce avoir signé une commande significative pour le développement de réservoirs à hydrogène 350 bars auprès d'un constructeur allemand. ' Le contrat signé pour l'équipement de bus est le plus important projet en Europe à ce jour pour des véhicules de ce type ' indique le groupe. Plastic Omnium a également obtenu une première certification pour un réservoir de stockage d'hydrogène à 700 bars destiné à équiper des véhicules particuliers. Le groupe a inauguré des deux centres de R&D, Deltatech à Bruxelles et Omegatech à Wuhan, en Chine où une ligne pilote d'enroulement filamentaire de carbone vient d'être inaugurée. En 2020, Plastic Omnium installera également une ligne de fabrication spécifique de réservoirs à hydrogène sur le site de son usine d'Herentals, en Belgique, qui fabrique actuellement des réservoirs à essence.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -0.61%