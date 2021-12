Plastic Omnium : cap sur l’hydrogène

(AOF) - Plastic Omnium (+2,76% à 23,80 euros) veut atteindre 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2030 dans la mobilité hydrogène. Un objectif ambitieux lorsque l’on sait que l’équipementier automobile a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires consolidé de 7 milliards d’euros, toutes activités confondues. Ce développement dans l’hydrogène passera par une montée en puissance de Plastic Omnium New Energies, la division dédiée du groupe.

Elle compte aujourd'hui 300 personnes, dont plus de 200 ingénieurs et chercheurs. Elle dispose de centres internationaux de R&D, situés en Europe et en Chine, et focalisés sur ses 3 lignes de produits (stockage d'hydrogène, piles à combustibles, et systèmes intégrés).

Depuis 2015, la division a investi environ 300 millions d'euros pour disposer aujourd'hui des compétences, du portefeuille produits et des capacités de production à même de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène.

Pour mener à bien son ambitieux projet, Plastic Omnium a effectué récemment deux recrutements stratégiques. Laurent Carmea a rejoint le groupe en tant que directeur des opérations de New Energies ; et Ken Wangest en tant que directeur général Asie de New Energies. Ils seront placés sous la responsabilité de Marc Perraudin, directeur général de la division New Energies.

" La création d'une division hydrogène dotée d'équipes, de capacités industrielles et commerciales dédiées marque une nouvelle étape de la stratégie du groupe, illustrant sa volonté d'accélérer son développement à l'international après ses récents succès commerciaux, notamment avec Hyundai et Alstom ", a expliqué Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium.

" Plastic Omnium continuera par ailleurs à initier des partenariats stratégiques comme ceux signés récemment avec AVL et McPhy afin de renforcer son leadership technologique ", a ajouté le dirigeant.

Du côté des analystes, Midcap Partners a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 25,60 euros sur le titre Plastic Omnium. Malgré les nouvelles positives du jour, le bureau d'études souligne que l'activité hydrogène ne devrait pas générer de cash-flow positif avant 2025. Il ajoute que l'équipementier automobile fait face à un haut niveau d'incertitude à court terme.

Automobile / Equipementiers : Une reprise lente

Après une mauvaise année 2020, certains acteurs tablent sur un retour très progressif au niveau d’activité précédent la crise: pas avant 2024-2025.

La pandémie mondiale a lourdement pesé sur les comptes de Valeo, Faurecia et Plastic Omnium.

2020, mauvaise année pour les équipementiers français.

Ils ont tous les trois conclu 2020 en affichant des pertes, malgré un redressement au second semestre. Faurecia a enregistré 379 millions d'euros de pertes l'an passé. Ses ventes ont dégringolé de 35,4% au premier semestre, suite à l'arrêt de la production automobile en Chine, puis en Europe et aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires a reculé de près de 20%, à 14,6 milliards d'euros, sur l’ensemble de l’année et son taux de marge opérationnel s’est replié de 7,2% à 2,8%.

Son concurrent, Plastic Omnium, a affiché un chiffre d'affaires en recul de 16,7 % en 2020, à 7,7 milliards d’euros. Les frais de personnels et frais généraux ont été réduits de 240 millions d'euros et les investissements de 27 %. En incluant 250 millions de dépréciations d'actifs, sa perte nette atteint 251 millions en 2020.

Valeo a, lui, subi une chute de son chiffre d'affaires de 16%, à 16, 4 milliards d'euros, et une perte nette légèrement supérieure au milliard d'euros.

L’hydrogène, nouvel eldorado pour les équipementiers

La fabrication d’hydrogène vert est une alternative aux batteries électriques. Bosch, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, va investir d’ici à 2024 un milliard d’euros dans les piles à combustible, qui transforment l’hydrogène en électricité. Le groupe allemand prévoit que le marché de l’hydrogène vert représentera en Europe près de 40 milliards d’euros d’ici à 2030, avec des taux de croissance annuels de 65%. Il estime que le marché des composants de piles à combustible mobiles, destinés aux véhicules, représentera environ 18 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie.

Les équipementiers automobiles français cherchent également à capter une partie de ce marché. Michelin et Faurecia misent sur leur filiale Symbio, qui produit des piles à combustible. Plastic Omnium souhaite devenir un leader mondial de l’hydrogène d’ici à 2030 et réaliser 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires à cette date-là.