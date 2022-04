Plastic Omnium: CA de 2 098 ME en baisse de 5,5% information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 08:50

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires économique s'établit à 2 098 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en baisse de -5,5% à changes constants. ' Il démontre sa résilience face à un contexte particulièrement perturbé avec la poursuite de la pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, s'élève à 1 891 millions d'euros, en baisse de -4,7% (-7,3% à pcc) par rapport au 1er trimestre 2021.



En Europe, le chiffre d'affaires économique recule de -16,7% à 1 013 millions d'euros. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires progresse de 9,7%2 à 622 millions d'euros, dans un marché en baisse de 0,6%. En Chine, il s'élève à 235 millions d'euros, en hausse de 2,7% par rapport au 1er trimestre 2021.



Le Groupe confirme pour l'année 2022 à périmètre et changes constants une surperformance de son chiffre d'affaires économique par rapport à l'évolution de la production mondiale d'automobile, une marge opérationnelle entre 5 et 6 % du chiffre d'affaires et une génération de free cash-flow de plus de 260 millions d'euros.